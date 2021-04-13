Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kürsüde dikkat çeken ayrıntı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisi üzerinden partisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. KÜRSÜDEKİ DÖVİZ DİKKAT ÇEKTİ Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı kürsüde '128 milyar dolar nerede?' yazılı döviz dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları: Pandemide belediye başkanlarımız ihtiyaç sahibi olan herkese yardım götürdü. Belediye başkanlarımıza şunu söyledim, daha önce de yaptılar Ramazan ayı için de yapacaklar. Yönettiğiniz yerde kimseyi ayırmayacaksınız. Bu kurala dün da uydular Ramazan süresince uyacaklar. Belediyelerinizde fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Fakire yardım yaparken sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Harcadığınız para sizin değil, milletin parasıdır. Belediyede atamaları yaparken işi ehline teslim edin dedik. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin 'CHP İLE İLGİLİ TEK BİR KELİME YOK' (Emekli amirallerin bildirisi) Bizde bir söz vardır, Allah insanı kuru iftiradan sakınsın diye. Saray buradan bir darbe iması çıkarmak istedi. Arkasından dönüp, bunun ardından CHP var dedi. Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek bir kelime bile yok. Devlet, istihbarat, polis, jandarma senin emrinde utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi? Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Koltuğu uğruna yapmayacağı ve satmayacağı hiçbir şey yok. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Her türlü iftiraya hepimizin hazırlıklı olması lazım.

'İRADENİZ İPOTEK ALTINDA' Memleketi bu kadar felakete sürükleyip binlerce ölüme yol açan kim? Geçen toplantıda Bilim Kurulu eleştirmiştim, Norveçli polis kadar cesaretiniz yok. İnsanlar ölüyor, siz ne yapıyorsunuz? Sizin iradeniz ipotek altında, rehin tutuluyorsunuz. Bilim insanına yakışır mı? İşi yukarıya teslim etmişsin, seni adam yerine bile koymuyorlar. Neden konuşmuyorsun? Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar ama 10'uncu köyde şerefi ve onuru vardır. 'Meslek hastalığı sayılsın' dedik kabul edilmedi. Bilim Kurulu ne düşünüyor acaba? 128 MİLAR DOLAR TARTIŞMASI Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum. Kimlere, hangi kurdan sattınız diye sordum. Kimlerin imzası var diye sordum. El değiştirdi de nereye gitti? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum; Merkez Bankası sattığı dövizleri tablolar halinde kendi internet sitesinde yayınlardı. Şimdi yok. Listeyi niye gizliyorsunuz? Ne oldu bu para? Tık yok. Önce 'Kasada duruyor', sonra 'Pandemide kullandık' dediler. Yalan söylüyorlar. Darbeci diye daha suçlamadı, yarın diyecek herhalde. Bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, yandaşı bu kadar zengin eden başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen bir yapıyla karşı karşıyayız. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu milletin hakkını korumak gerekirken, bu milletin hakkını pazarlıyorsun. Bunu birlikte sormak zorundayız.