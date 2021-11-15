Son Dakika: Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

"Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum.

"NE İŞLETMELERİMİZİ EZDİRECEĞİZ NE DE HALKIN ZAMLARA BOĞULMASINA İZİN VERECEĞİZ"

Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar... Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz."

Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2021

Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar... Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2021



