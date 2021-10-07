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  4. Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

07.10.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Rusya uyruklu A.R. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'da bulunduğu belirlendi. A.R. adlı kadının Ankara'da saklandığı ev tespit edildi. Polisin sabaha karşı eve düzenlediği operasyonda A.R. yakalanarak, gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyal ve adına düzenlenmiş sahte Suriye kimlik kartına el konuldu. A.R.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara DEAŞ
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