Son dakika | Kırmızı listeye iki çizik daha! Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-45" operasyonuyla etkisiz hale getirildiler" açıklamasında bulundu.
2️⃣ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2024
🟥 KIRMIZI kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile
❌ Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen
“BOZDOĞAN-45"… pic.twitter.com/nthUio9RPG