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  4. Son dakika | Kırmızı listeye iki çizik daha! Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Kırmızı listeye iki çizik daha! Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

24.06.2024 08:06
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Kırmızı kategoride yer alan teröristler Sultan Dağ ile Zeynep Nibat Batman'da etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Kırmızı listeye iki çizik daha! Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “Bozdoğan-45" operasyonuyla etkisiz hale getirildiler" açıklamasında bulundu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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