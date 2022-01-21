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  4. Son Dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Son Dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

21.01.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Son dakika haberi: Trafik kazası geçiren Fikri Ataoğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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