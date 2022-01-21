Son Dakika: KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi

Son dakika haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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