Son dakika: Kocaeli'de otobüs durağa daldı! 3 kişi aracın altın sıkışarak yaralandı

Kaza, Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Marmaray Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki halk otobüsü sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle ara sokaktan çıkmakta olan M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

3 KİŞİ OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise durağa çarparak durabildi. Durakta bekleyen yolculardan 3 tanesi otobüsün altında sıkıştı. Kazanın şokuyla otobüs şoförü N.Z.Ç. önce kaçıp sonra tekrar olay yerine döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi’ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

"HİÇ FREN YAPMADAN BANA ÇARPTI"

Hafif ticari aracın sürücüsü olan Mehmet Yerlikaya kazayı, "Çok süratliydi. Ben ara sokaktan çıktım. Hiç fren yapmadan üzerime doğru gelip bana çarptı. Sonra da kaçtı" sözleriyle anlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

