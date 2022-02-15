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Son dakika: Komşuları fark etti... Hastaneye kaldırıldılar!

15.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zonguldak'ta 3 kişilik aile, evlerinde doğal gaz tesisatındaki kaçağın, komşuları tarafından fark edilmesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika: Komşuları fark etti... Hastaneye kaldırıldılar!

Son dakika... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 kişi evlerindeki doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle etkilendi. Aile, eve gelen komşularının haber vermesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu - Güvenlik - Zonguldak - Ereğli

KOMŞULARI FARK ETTİ

Olay öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Doğal gaz tesisatındaki kaçak sızıntı nedeniyle evde bulunan Nizamettin Güneş (46), eşi Kübra Güneş (45) ve çocukları Doğan Güneş (21) etkilendi. Bu sırada komşuları kapıyı çaldı. Kapıya kadar giden Kübra Güneş, komşusundan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu - Güvenlik - Zonguldak - Ereğli

Zehirlendikleri belirlenen 3 kişi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekibi, evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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