Son dakika! Konya merkezli 31 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Konya merkezli 31 ilde operasyon düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında 32’si muvazzaf asker olduğu öğrenilen, 6’sı subay 44’ü astsubay toplamda 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

55 KİŞİYE BYLOCK GÖZALTISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. (Ajanslar)

