HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Konya ve Isparta'da hissedilen bir deprem oldu! Isparta'daki depremi sosyal medyadan duyurdular

SON DAKİKA | Konya ve Isparta'da hissedilen bir deprem oldu! Isparta'daki depremi sosyal medyadan duyurdular

31.03.2024 17:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya ve Isparta'da hissedilen bir deprem meydana geldi! Isparta'daki deprem aynı zamanda Burdur, Antalya ve Denizli'de de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. AFAD'ın açıklamasına göre Isparta ve çevre iller 2.8 ile sallandı.

SON DAKİKA | Konya ve Isparta'da hissedilen bir deprem oldu! Isparta'daki depremi sosyal medyadan duyurdular

Son dakika haberi: Türkiye seçimlere odaklandığı sırada Isparta depremle tedirgin oldu. Isparta'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

ISPARTA'DA DEPREM! KONYA, BURDUR, ANTALYA DA HİSSETTİ

Isparta'yı sallayan deprem vatandaşları tedirgin ederken deprem Konya, Burdur, Antalya'da da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Isparta merkezde 7.19 km derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise depremin büyüklüğü 2.8.

SOSYAL MEDYADA DEPREM KONUŞULUYOR

Sosyal medyada Isparta ve Konya'da hissedilen depremle ilgili birçok yorum da yapıldı.

image (1)

imageBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı "Çıkan sonuçlar ne olursa olsun kazanan, halkımız olacaktır"Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı "Çıkan sonuçlar ne olursa olsun kazanan, halkımız olacaktır"
'Sandık' çağrısı! "Ne değişir demeyin"'Sandık' çağrısı! "Ne değişir demeyin"
Seçilmeyi bekleyen adayın yüzüne asit attıSeçilmeyi bekleyen adayın yüzüne asit attı
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor!

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Seçilmeyi bekleyen adayın yüzüne asit attı

Seçilmeyi bekleyen adayın yüzüne asit attı

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.