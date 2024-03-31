SON DAKİKA | Konya ve Isparta'da hissedilen bir deprem oldu! Isparta'daki depremi sosyal medyadan duyurdular

Son dakika haberi: Türkiye seçimlere odaklandığı sırada Isparta depremle tedirgin oldu. Isparta'da meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.

ISPARTA'DA DEPREM! KONYA, BURDUR, ANTALYA DA HİSSETTİ

Isparta'yı sallayan deprem vatandaşları tedirgin ederken deprem Konya, Burdur, Antalya'da da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Isparta merkezde 7.19 km derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre ise depremin büyüklüğü 2.8.

SOSYAL MEDYADA DEPREM KONUŞULUYOR

Sosyal medyada Isparta ve Konya'da hissedilen depremle ilgili birçok yorum da yapıldı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





