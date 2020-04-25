Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte ABD'de 1993, İngiltere'de 813 kişi öldü

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi. ABD'DE ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ



Salgında ölenlerin sayısı ise 1993 artarak 51 bin 956'ya ulaştı. ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 192 bin 994 vakayla İtalya ve 159 bin 952 vakayla Fransa takip ediyor. SALGININ MERKEZİ NEW YORK



ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. New York'taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı. Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor. İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISI 20 BİNİ AŞTI



İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 813 artarak, 19 bin 506'dan 20 bin 319'a, vaka sayısı da 4 bin 913 artarak 148 bin 377'ye çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 115 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 517 bin 836'ya, tekrarlarla 640 bin 792'e yükseldi. Günlük ölümde 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 888, 596, 449, 823, 759, 616 ve 684 olarak kayıtlara geçti. 20 BİN EŞİĞİ AŞILDI



Can kaybı sayısının 20 bini geçmesiyle hükümetin belirlediği eşik de aşılmış oldu. İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, "Süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesi durumunda iyi bir iş çıkarmış olacaklarını" söylemişti. Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Huzurevleri işletmecileri, geçen hafta yaptıkları açıklamada, bu yerlerde 7 bin 500 kişinin ölmüş olabileceğini söylerken, Financial Times gazetesinin 22 Nisan tarihli analizi, gerçek sayının "ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102 olduğunu" gösteriyor. HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI



İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.