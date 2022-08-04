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Son dakika: KPSS sonucu geçerlilik süresi ile ilgili flaş açıklama

04.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: KPSS sonucu geçerlilik süresi ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, "Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu.

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Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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