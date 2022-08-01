Son Dakika: Kritik Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kredi kartlarına yeni düzenleme mi geliyor?

Son dakika haberi: Saat 16.55'te başlayıp, iki buçuk saat süren ve birbirinden önemli başlıkların ele alınmasının beklendiği Kabine toplantısı sona erdi. Dar gelirli vatandaşların ve kredi kartı borcu olanların merakla takip ettiği toplantıda takibe düşen kart borcu ile ilgili formüllerin masaya yatırılması bekleniyordu. Öte yandan 81 ilde yapılacak sosyal konut projesiyle alakalı ayrıntılar da gündemin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyordu. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

UKRAYNA'DAN TAHIL TİCARETİ

Son Kabine toplantımızın ertesi günü Tahran'da Astana süreci kapsamındaki Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesini gerçekleştirdik. Toplantılar verimli geçti. Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımların ülkemizin gayreti olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de şükranlarını ifade etti. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

'HEDEFLERİMİZDEN TAVİZ VERMİYORUZ'

Enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. İnşallah mevcut sıkıntılarımızın üstesinden sabrederek geleceğiz. Önümüzdeki fırsatlar ödediğimiz bedellerden fazla. Kararlılıkla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Ülkemizi uzunca bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların fırsatları değerlendirmemize engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemize yapılan dış ve iç dayatmaları reddediyoruz. Kendi hedeflerimizden zerre taviz vermiyoruz. Yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Ekonomide bir tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana yani vatandaşın geleceğinden yana yaptık.

'KRİZDEN POZİTİF AYRIŞMA STRATEJİMİZİ DİKKATLE UYGULUYORUZ'

Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin küresel ekonomik krize verdikleri tutarsız tepkiler ağır sonuçlar doğurmaktadır. Krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz. Veriler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor. İlerleyen tarihlerde bu rakamları da aşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA FINDIK FİYATI CEVABI

Senin sırtında küfe yok. Sen hala düşünce aleminden bahsediyorsun. Senin icraatın var mı? 72 TL düşünüyormuş. Ortağı da 75 TL düşünüyormuş. 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik ona bakın. Vatandaşın gönlünden geçeni açıkladık. Biz vatandaşımızla beraberiz. Beraber olmaya da devam ediyoruz.

