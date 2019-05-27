Son dakika! Küçük Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı

Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek7in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan bölge kapatıldı.

EVİNE YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğledern sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

