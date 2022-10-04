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  4. SON DAKİKA | Kuzey Kore'den balistik füze denemesi! Japonya alarma geçti: Sığınaklara girin

SON DAKİKA | Kuzey Kore'den balistik füze denemesi! Japonya alarma geçti: Sığınaklara girin

04.10.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sık sık yaptığı balistik füze denemeleriyle bölgede tansiyonu artıran Kuzey Kore'den yeni bir fırlatma daha geldi. Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi, Japonya'da alarma neden oldu. Vatandaşlara sığınaklara girin uyarısı yapıldı. Alınan bilgilere göre füzenin, Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

SON DAKİKA | Kuzey Kore'den balistik füze denemesi! Japonya alarma geçti: Sığınaklara girin

Son dakika haberi: Kuzey Kore'nin yaptığı yeni balistik füze denemesi, bölgede alarma neden oldu. Başta Japonya olmak üzere tüm dünyada tansiyonu sık sık yükselten Kuzey Kore'nin fırlattığı bu füze, Japonya'nın üzerinden geçti.

"SIĞINAKLARA GİRİN" UYARISI

Fırlatma yapıldığı öğrenildikten sonra Japonya hükümeti, füzenin, Hokkaido bölgesine ilerlediğini duyurarak vatandaşlara, binaları terk ederek sığınaklara girmesi uyarısında bulundu.

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PASİFİK'E DÜŞTÜ

İlerleyen saatlerde Japon yetkililer, balistik füzenin, ülkenin 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Öte yandan okyanustaki gemilere, "Düşen nesnelere yaklaşmayın denilirken, halka ise "Binaları terk edin" uyarısı yapıldı.

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Yaşananlar sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Japonya Başbakanı Fumio Kişhida, Kuzey Kore'nin füze denemesini "barbarlık" olarak niteledi ve kınadı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore füze
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