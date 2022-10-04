SON DAKİKA | Kuzey Kore'den balistik füze denemesi! Japonya alarma geçti: Sığınaklara girin

Son dakika haberi: Kuzey Kore'nin yaptığı yeni balistik füze denemesi, bölgede alarma neden oldu. Başta Japonya olmak üzere tüm dünyada tansiyonu sık sık yükselten Kuzey Kore'nin fırlattığı bu füze, Japonya'nın üzerinden geçti.

"SIĞINAKLARA GİRİN" UYARISI

Fırlatma yapıldığı öğrenildikten sonra Japonya hükümeti, füzenin, Hokkaido bölgesine ilerlediğini duyurarak vatandaşlara, binaları terk ederek sığınaklara girmesi uyarısında bulundu.

PASİFİK'E DÜŞTÜ

İlerleyen saatlerde Japon yetkililer, balistik füzenin, ülkenin 3 bin kilometre uzağına, Pasifik Okyanusu'na düştüğünü açıkladı. Öte yandan okyanustaki gemilere, "Düşen nesnelere yaklaşmayın denilirken, halka ise "Binaları terk edin" uyarısı yapıldı.

Yaşananlar sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Japonya Başbakanı Fumio Kişhida, Kuzey Kore'nin füze denemesini "barbarlık" olarak niteledi ve kınadı.

