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  4. Son dakika | Kuzey Kore'den Güney Kore'yi tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...

Son dakika | Kuzey Kore'den Güney Kore'yi tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...

03.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Kim Yo Jong, herhangi bir yanlış kararın veya kötü beyanın "tehlikeli bir çatışmayı ve tam bir savaşı" tetikleyebileceğini söyledi.

Son dakika | Kuzey Kore'den Güney Kore'yi tehdit gibi açıklama: Tam bir savaş...

Son dakika : Kuzey Kore’den Güney Kore'ye yönelik tehdit gibi açıklama geldi. Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook’un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştiren Kim Yo Jong, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin "ciddi bir tehdit" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"PERVASIZ BİR ADAM"

Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında, Kim Yo Jong, Bakan Wook’u "anlamsız ve pervasız bir adam" olarak niteleyerek, Wook’un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore’nin "ciddi bir tehdit" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

KUZEY KORE'DEN 'SAVAŞ' UYARISI

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon da mevcut durumda diğer tarafı etkileyecek herhangi bir yanlış kararın veya kötü beyanın "tehlikeli bir çatışmayı ve tam bir savaşı" tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Wook, 1 Nisan’da Kuzey Kore’nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.

ICBM DENEMESİ

Kuzey Kore, 24 Mart’ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı. Biden'ın görüşmede, ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

(AA)

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