Son dakika! KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı (KYK burs ve kredi sonucu sorgulama)

Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.' açıklamasında bulundu.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA



Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

????Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.



Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.



Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.



????:https://t.co/8QGC2OIwBP — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) November 16, 2019

2020 KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ



Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.



