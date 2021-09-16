Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Kurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: turkiye.gov.tr" dedi.

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.



Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.



Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021

Ayrıntılar gelecek...

