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  4. Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

16.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Kurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: turkiye.gov.tr" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
KYK Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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