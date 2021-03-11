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Son Dakika: Lavrov duyurdu! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

11.03.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Lavrov duyurdu! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya Türkiye

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