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Son dakika: LGS’de ikinci nakil sonuçları açıklandı

08.08.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre: LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6’sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. İşte detayları…

Son dakika: LGS’de ikinci nakil sonuçları açıklandı

Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97’ye yükseldiğini hatırlattı.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6’sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARI

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

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