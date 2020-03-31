Son dakika: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr/ internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.

7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz.

Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık.https://t.co/D2FyGzSBiB — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 31, 2020



