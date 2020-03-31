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  4. Son dakika: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı

Son dakika: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.03.2020 15:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Son dakika: LGS sorularının müfredat ve kazanımları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr/ internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.


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LGS meb

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