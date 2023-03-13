SON DAKİKA | Malatya ve Hatay'da deprem! AFAD duyurdu, ikisi de 4'ün üzerinde

Son dakika: Malatya ve Hatay'da yaklaşık bir saat arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te kaydedildi.

MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BİR DEPREM DE HATAY'DA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.23'te de merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. (DHA)



