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SON DAKİKA | Malatya ve Hatay'da deprem! AFAD duyurdu, ikisi de 4'ün üzerinde

13.03.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken saat 05.23'te bu kez Hatay sallandı. Merkez üssü Hassa ilçesi olan depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Malatya ve Hatay'da deprem! AFAD duyurdu, ikisi de 4'ün üzerinde

Son dakika: Malatya ve Hatay'da yaklaşık bir saat arayla 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te kaydedildi.

MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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BİR DEPREM DE HATAY'DA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05.23'te de merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. (DHA)

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