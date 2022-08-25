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Son dakika: Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

25.08.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta konuştu. Erdoğan, "Kendileri istediği zaman istediği yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallamalarını dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

Son dakika: Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Son dakika: Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Ahlat'ı tarihi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de buraya inşa ederek ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe, 2053 vizyonumuza olan umudumuz artıyor.

01

'BAZILARI ANLAMIYOR'

Değerli kardeşlerim bazıları bu bozkıra ısrarla ne yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor. Konu İslam olunca küçümseyici alaycı bir tavır içine giriyorlar. Kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuz bunu gerektiriyor.

Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür.

02

OPERASYON SİNYALİ

Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6. yıl dönümüydü. Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan her askerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen orada olan tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri istediği zaman istediği yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallamalarını dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz.

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika malazgirt zaferi

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