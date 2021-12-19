Son dakika: Manavgat'ta şiddetli rüzgar kamyonu devirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manavgat'ta dün geceden bu yana devam eden yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İlçe merkezinde, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kalması ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasının ardından Bahçelievler, Emek, Şelale, Sarılar, Hatıplar mahallelerinde birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

"BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Manavgat'taki sağanak sonrasında Hatipler Mahallesi'nde 101 Sokak üzerinde Kazım Aksoy'un oturduğu bahçeli evi su bastı. Aksoy, kardeşi ile birlikte eşyaları kurtardıklarını, ancak babasına ait motorun su altında kaldığını söyledi. Bahçede bağlı köpeklerini de son anda kurtardıklarını anlatan Aksoy, “Yukardan selle birlikte gelen çalı çırpı pislik hepsi rögarın kafasına doluyor. O yüzden bu su baskınları geliyor. Her yağmurda durum aynı, belediyeye gidiyoruz karayolları diyor, karayollarına gidiyoruz belediye diyor, bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

SİDE KEMER BULVARI YAĞMUR NEDENİYLE KAPANDI

Sağanak sonrası Kemer Bulvarı'nda Side istikametine giden yolda oluşan gölet nedeniyle yol 30 dakika kadar trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan 2 minibüs ile bir otomobil çekiciler tarafından kurtarılırken, Manavgat Belediyesi ekipleri vidanjörle suyu tahliye ettikten sonra yol trafiğe yeniden açıldı.

EŞYA YÜKLÜ KAMYON RÜZGARA DİRENEMEDİ

Çenger Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde Manavgat'tan Alanya istikametine ev eşyası taşıyan kamyon, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı. Kamyon sürücüsü Adem Levent, “Biz sağlıklıyız bir sıkıntımız yok deniz tarafında rüzgar acayip bir şekilde çıktı. Hissettim yani devireceğini. Tahmin ettiğim gibi de oldu, yol kenarına durdum dörtlülerimi yaktım, rüzgar vurdu yol ortasına devirdi. Hortumu görmedim, beni devirdikten sonra hortum oluşmuş. Onu da yolun karşısında bir abi vardı aracın içerisinde, 'Ben gördüm sizi devirdikten sonra hortum çıktı' dedi" diye konuştu.

Devrilen kamyondaki eşyalar başka bir kamyona yüklendi. (DHA)





