HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.55'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyuran Kandilli Rahathanesi ise 4.7 olarak revize etti. Akhisar'da saat 19.47'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Merkez üssü Akhisar ilçesi, derinliği 7 kilometre ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurmuştu. Kandilli dakikalar sonra depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

SAAT 19.47'TE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Eğitime kar engeli!Eğitime kar engeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem Son dakika AFAD Son Depremler kandilli son depremler

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

''Arda Turan'ı transfer etmek istiyoruz''

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

Türkiye’nin ‘küçük İran’ı: Denizli

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 46 yorum
Geçmiş olsun manisa umarım tekrarlanmaz.
gecmis olsun Allah yardimcilari olsun
Son günlerde fena sallanıyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Eğitime kar engeli!

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Terör örgütü lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin akrabalarına Kırşehir’de operasyon

Kırşehir'de Bağdadi’nin akrabalarına operasyon!

İstanbul Havalimanı'nda Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamerada incelendi

Görüntüler İstanbul Havalimanı'ndan! Böyle önlem alındı

Son dakika! Çığ altındaki minibüse ulaşıldı: 5 kişi hastaneye sevk edildi

Çığ altındaki minibüse ulaşıldı: 5 kişi hastaneye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.