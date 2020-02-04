Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Merkez üssü Akhisar ilçesi, derinliği 7 kilometre ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurmuştu. Kandilli dakikalar sonra depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

SAAT 19.47'TE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



