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  4. SON DAKİKA | Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı

SON DAKİKA | Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı

14.06.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. Öztürk'ün yerine vekaleten ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık getirildi.

SON DAKİKA | Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı

Son dakika haberine göre Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk görevden alındı.

ASKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

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ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Mansur Yavaş'ın, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketleri sonrası bu kararı alması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Başkent'te aşırı yağışlar sele neden olmuş, korkutan görüntüler ortaya çıkmıştı.

AA

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Mansur Yavaş Ankara ASKİ erdoğan öztürk

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