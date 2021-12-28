Son dakika: Mansur Yavaş'tan İBB açıklaması: "Haksızlığı reddediyoruz"

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, İBB'de işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatmıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok siyasiden açıklama gelirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "İBB'ye yapılan haksızlığı reddediyoruz" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Mansur Yavaş, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile yaptıkları 'Ankara Buluşması'nda ele alınan konuları açıklamak üzere kentteki otelde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yavaş, 'Ankara Buluşması'nda; tarımı destekleme, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni nesil sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında iş birliği ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

2022 yılı için büyükşehir belediyelerinin kentlerdeki turizm gelirlerinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar ile sonuçlarının ele alındığını kaydeden Mansur Yavaş, "Kurumlarımız 2,5 yılda önemli başarılara imza atmış; ulaşım projeleri, kırsal kalkınma, öğrenciler ile kadınlara yönelik çalışmalar ve teknoloji uygulamalarının yanı sıra proaktif sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kent sakinlerinin yanında olmuştur. Ucuz su, ulaşım, ekmek ve sosyal yardımlar gibi konularda mevcut ekonomik koşullara rağmen önemli çalışmalara imza atılmıştır. Özellikle pandemi döneminde, yangınlarda ve doğal afetlerde büyükşehir belediyelerimiz inisiyatif almış ve bu olumsuz gelişmelerin karşısında vatandaşlarımıza devletin varlığını ve yanında olduğunu yakından hissettirmiştir" diye konuştu.

"KUR KAYNAKLI ZARARLARI KARŞILAYACAK ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Döviz kurundaki ani değişimler ile ekonomik koşullar nedeniyle 2022 mali yüklerinin şimdiden arttığını vurgulayan Yavaş, "Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyen bu zorlu mali koşullar kurumlarımızı da etkilemektedir. Bu duruma hükümet yetkilileri derhal müdahale etmeli ve belediyelerin de kur kaynaklı zararlarını karşılayacak çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin gelirinin yarıdan fazlasını Millet İttifakı belediyeleri sağlarken, kaynaklarının büyük kısmını Cumhur İttifakı belediyelerine ve diğer kamu kurumlarına aktarması adaletsiz bir vakadır. Birçok belediyemiz, kamu bankalarından ve İller Bankası'ndan kredi alabilmek bir yana teminat mektubu dahi alamamaktadır. Birçok kredi onayı ise uzun süredir Cumhurbaşkanlığı makamının onayını beklemektedir" diye konuştu.

"BASKILAR VATANDAŞA HİZMET AZMİMİZİ PERÇİNLEYECEK"

Başkan Yavaş, İçişleri Bakanlığınca İBB ve şirketlerinde, işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili ise "Milletimizin bilmesini isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı belediye başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu güçlü irade, bırakın baskılardan yılmayı aksine her zorlukta daha da güçlenecektir ve baskılar vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir" dedi.

(DHA)

