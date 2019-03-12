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Son dakika! Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama: Anketleri görünce çaresizce iftira attılar

SEÇİM HABERLERİ  | 12.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkındaki sahte senet iddialarına yanıt verdi. Yavaş, "Anketleri görünce çaresizce iftira attılar" dedi. Yavaş, "Bu iftiraları atan her iki taraf da birbirini kullanmaktadır. Yargıtay'ın hakkımda uyguladığı herhangi bir ceza bulunmamaktadır." diye konuştu.

Son dakika! Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama: Anketleri görünce çaresizce iftira attılar

Mansur Yavaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından dile getirilen 'sahte senet' iddiaları hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

Yavaş'ın açıklamaları:

Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır.

Gerek haberi yapan gazete, haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Anketlere yansıyan fark, rakibimiz tarafından olgunlukla karşılanmamıştır. Aday olmamla birlikte asılsız iddialarla seçmen karşısında itibarım zedelenmeye çalışılmıştır. Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek itibarım azaltılmaya çalışılmıştır. Ardından 'Taksicileri Kızılay'a sokmayacak' denildi. Demokratik ve hilesiz bir yarışta sandıktan çıkamayacağını anlayanlar, duvarlara 'Yavaş Yavaş devrim' sloganları yazdırdılar. Şikayetçi olduk. Bizim PKK ile ittifak yaptığımız yönünde iftira atmaya çalıştılar. Bunlar çare olmayınca, belediye çalışanlarının işten çıkarılacağı yerine 20 bin PKK'lının işe alınacağı duyuruldu.

Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Bu şahıs resmi evrakta sahtecilik, şantajdan hapis cezası almış bir kişidir. Avukatlığını yaptığım şirketin ödemesini alıp kaçmış, şahsıma bıraktığı seneti icraya verdiğimde, senetteki imzanın sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Bir suçun mağdurunun suçlu ilan etmek çirkef iddiadır. Rakibim bu şahsı bana karşı maşa yapmaktadır. Yargıtay'ın onayladığı herhangi bir ceza kararı bulunmamaktadır. Şahsın bana verdiği sahte senetle ilgili bir icra inkar kararı vardır.


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP İYİ parti

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