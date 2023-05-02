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SON DAKİKA | Mardin'de 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı! 'İkinci bir duyuruya kadar...'

02.05.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mardin Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla nedeniyle Nusaybin ilçesine bağlı 9 Mahalle ve mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Mardin'de 9 mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı! 'İkinci bir duyuruya kadar...'

Son dakika: Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04.00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi; Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli Mahalleri ve Mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.”

Kaynak: İHA

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