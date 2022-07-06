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  4. Son dakika: Mardin'de özel bir hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika: Mardin'de özel bir hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor

06.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Mardin'de özel bir hastanede patlama meydana geldi. Patlama sonrası, binada bulunan hastalar tahliye edilmeye başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mardin'de özel bir hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor

Son dakika haberi... Mardin’in Artuklu ilçesinde özel bir hastanede patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye ediliyor.

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PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Art arda gelen yaşanan patlamalar nedeniyle hastalar hastaneden tahliye edilmeye başladı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastalar vatandaşların da yardımıyla tahliye ediliyor.

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Tahliye ve yangın söndürmeler devam ederken patlama ihtimaline karşı vatandaşlar alandan uzaklaştırılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Mardin
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