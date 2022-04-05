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  4. SON DAKİKA | Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi! Bakan Akar'dan yeni açıklama

SON DAKİKA | Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi! Bakan Akar'dan yeni açıklama

05.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Hulusi Akar'dan Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz." dedi.

Son dakika: Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili konuşan Milli Savunma Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKAR: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ

Bakan Akar, "Mariupol'deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklamasının hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" yanıtını verdi.

DSD

(DHA)


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