Son dakika: Meral Akşener, Adıyaman'da 'Tehditlere boyun eğmem' diyerek seslendi! 'Benim için Silivri soğuk değil'

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı canlı yayında kullandığı "Biz bir şeye yapıyoruz dersek yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma." sözlerine yanıt veren Akşener, "Demirden korksam trene binmezdim. Benim için Silivri soğuk değil. Recep Bey bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye vereyim, papatya çayına devam." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çadır kentlerde gıda manasında bir problem yok. Hijyen konusunda ciddi sıkıntılar var. Banyo açısından, kadınlar açısından sorunlar var. Bugün ilk defa Adıyaman'da arka sokaklara gittik. Evi yıkılmış, enkazı var. Fakat bunlar devletin yardımlarından uzaklar. Onlara yardım yapılmıyor.

Ben burada asla propaganda yapmadım ama 1.5 ay sonra seçim var. Bu seçim esnasında da bu arkadaşlarımız bu eksiklikleri yerine getirmiyorsa biz iktidara geldiğimizde tüm eksiklikleri gidereceğiz.

Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. Önce 31 Mart seçimlerine giderken 'Zaten bu bayanın dokunulmazlığı da yok. Bu bayanı hapse gönderirim' dedi. Ben de elime hapis çantasını hazırladım. 'Buyur birader' dedim.

İkinci tehdit Rize'ye gittiğimde 'Ey gelin hanım görürsün gününü' dedi. Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. Rize'de ilçeleri gezdim.

'RECEP BEY NİYE BU KADAR SİNİRLİSİN?'

Şimdi de dediği şey, 'Beni kendinle uğraştırma'. Ben de diyorum ki Recep Bey niye bu kadar sinirlisin? Devri iktidarında benim namusuma, şerefime bir sahibi olduğunuz TV kanalından iftira atıldı, sen beni dördüncü günü aradın gerekeni yapacağım dedin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların hepsi beraat etti. 9 aylık torunuma iftiralar atıldı, onların da hepsi beraat etti.

Ey sayın Erdoğan, sen önce bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, yani o temeli sana attıran, temel tiyatrosunu yaptıran yanındaki cebini dolduran cahil yalaka tayfasını tehdit et. Sen beni tehdit edemezsin.

'KİMİ MAHKEMEYE VERDİYSEM TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ'

Bir sabah uyanıyorum ülkenin en yerli milli insanıyım, ertesi gün PKK'lı oluyorum. Ondan evvelki gün faili meçhulcu oluyorum. Yahu karar verin ben neyim? Bunların hepsi zıt şeyler. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi.

'BENİM İÇİN SİLİVRİ SOĞUK DEĞİL'

Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil. Recep Bey bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, papatya çayına devam.