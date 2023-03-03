SON DAKİKA | Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamasına AK Parti'den ilk yorum

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi. Akşener, İYİ Parti'nin 6'lı masaya aday olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sunduğunu belirtti.

"MİLLET SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!"