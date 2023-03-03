HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamasına AK Parti'den ilk yorum

SON DAKİKA | Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamasına AK Parti'den ilk yorum

03.03.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş bildirmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Partili Bülent Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.

SON DAKİKA | Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamasına AK Parti'den ilk yorum

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi. Akşener, İYİ Parti'nin 6'lı masaya aday olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sunduğunu belirtti.

"MİLLET SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.

thumbs_b_c_072989176cf210cd168bd6e069d35d95

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz" Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açıklamasındaki şifreler çok konuşulacak! Böyle yüklendiAçıklamasındaki şifreler çok konuşulacak! Böyle yüklendi
Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli olduAltılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar! 23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener son dakika

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.