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  4. Son dakika: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Son dakika: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

20.02.2024 16:01 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Son dakika: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın yapılması üzerine polis başmüfettişleri görevlendirildiğini belirterek, “Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır” ifadelerini kullandı.
EGM, Mersin Emniyet Müdürlüğü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat, tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır” ifadeleri yer aldı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Mersin haberler emniyet müdürü
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