Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor. Fırtına'nın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden su baskını, sel, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, buzlanma, don olayı, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KASTAMONU'DA 100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da güney ve güney batı yönlerinde, saatte 80 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın olacağı, yer yer kısa süreli tam fırtınanın hızının ise saatte 100 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedildi.