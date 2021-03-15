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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

15.03.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için peş peşe uyarı geldi. Adana, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da fırtına bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor. Fırtına'nın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden su baskını, sel, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, buzlanma, don olayı, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KASTAMONU'DA 100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da güney ve güney batı yönlerinde, saatte 80 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın olacağı, yer yer kısa süreli tam fırtınanın hızının ise saatte 100 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedildi.

KIRŞEHİR, KAYSERİ VE NEVŞEHİR İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00-21.00 saatleri arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi.

ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, AĞRI VE ARDAHAN İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden eseceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın bu illerde hızı 60-80 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Rüzgarın kısa süreli de olsa zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine işaret edildi.

KONYA, KARAMAN, NİĞDE AKSARAY

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabahtan itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde rüzgar, yarın sabahtan itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 kilometre/saat) şeklinde esecek.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Adana Kastamonu Kayseri

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