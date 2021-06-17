HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağmur uyarısı (17 Haziran Perşembe hava durumu)

Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağmur uyarısı (17 Haziran Perşembe hava durumu)

17.06.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den 17 Haziran Perşembe günü beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerinde artışa geçiyor. Öte yandan öğle saatlerinde kadar Marmara bölgesinin tamamı ile Karadeniz büyük bir bölümünde sağanak yağmurlar görülecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra ise durması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağmur uyarısı (17 Haziran Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

1

RÜZGAR

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Samsun, Tokat, Amasya, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Gözlerini kaybetmişti! Davada yeni gelişmeGözlerini kaybetmişti! Davada yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.