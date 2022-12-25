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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! Pazartesi akşamına kadar sürecek

SON DAKİKA | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! Pazartesi akşamına kadar sürecek

25.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 kenti "sarı" kodla uyardı. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

SON DAKİKA | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! Pazartesi akşamına kadar sürecek

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI OLACAK?

Meteoroloji'nin haritasında yer verilen ve yoğun kar beklenen iller arasında, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak yer alıyor.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

25 ARALIK PAZAR (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

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PROF. DR. ORHAN ŞEN BÖLGE BÖLGE UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan ŞEn ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazar Marmara'nın doğusu yağmurlu, İç Anadolu karla karışık yağmurlulu ve kar, Batı ve Orta Karadeniz kıyısı yağmur iç kesimler karla karışık yağmurlulu ve kar, Güneydoğu yağmurlu. Yağışlar Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonuda kuvvetli ulaşımı engelleyebilir. Sıcaklıklar değişmiyor.

İstanbul, pazar öğlene kadar hafif yağmurlu öğlen yağış kesiliyor. Sıcaklık 12 derece yarın yağış yok. Ankara öğleden sonra hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, 3 derece, İzmir 17, Antalya 20 derece. Kayseri akşam saatlerinde Kar yağışı 2 derece.

26 ARALIK PAZARTESİ (YARIN) HAVA NASIL OLACAK?

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SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava Durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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