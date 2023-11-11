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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli olacak, peş peş uyarılar geldi

SON DAKİKA | Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli olacak, peş peş uyarılar geldi

11.11.2023 09:04 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Ege Bölgesi için sarı ve turuncu uyarıda bulunulurken, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış görüleceği belirtildi. Rüzgarın hızının ise Marmara'da 90 km'ye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kuvvetli yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

SON DAKİKA | Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli olacak, peş peş uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara(Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SARI VE TURUNCU UYARI: Meteoroloji, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Edirne, Yalova, Bursa ve Bilecik için sarı, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın için turuncu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara( Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara’da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında hava durumu ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı:

“Bugün cumartesi Ege ve Marmara’da yağış var. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla da kuvvetli yağmur su baskını yapabilir. Bu bölgelerde rüzgâr lodostan fırtına hızında esebilir. Sıcaklık lodos dolayısıyla biraz artıyor ama yarın tekrar düşecek. İstanbul ise bugün yağmurlu sıcaklık 23 derece. Rüzgar Lodostan kuvvetli esecek. Yağış gök gürültülü yerel olarak öğleden sonra kuvvetli olacak.”

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Edirne ve Bilecik hariç yerel olarak kuvvetli, Balıkesir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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