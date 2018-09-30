Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Habertürk'ün haberine göre; İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarı:
"Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."
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