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Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege ve Marmara Denizi için "acil" koduyla fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, Marmara Denizi'nde ise fırtına beklendiği belirtildi. Peki 30 Eylül Pazar günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Habertürk'ün haberine göre; İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarı:

"Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece...

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ANKARA HAVA DURUMU

Ankara, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu, 27 derece...

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İZMİR HAVA DURUMU

İzmir, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece...

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