Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi güneybatıdan esen rüzgarın, Pazar günü (30.09.2018) sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazar günü (30.09.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın Pazar günü (30.09.2018), sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

"Kuzey Ege'de Pazar günü (30.09.2018) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, kuzeyinde 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Pazartesi günü (01.10.2018) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Habertürk'ün haberine göre; İşte Meteoroloji tarafından yapılan uyarı:

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece...

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu, 27 derece...

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir, 30 Eylül Pazar günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece...





