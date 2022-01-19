HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Meteoroloji saat vermişti! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika: Meteoroloji saat vermişti! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

19.01.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında İstanbul'un yüksek bölgeleri beyaza büründü.

Son dakika: Meteoroloji saat vermişti! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi! Tüm yurtta etkisini hissettiren yağışlı havaların ardından İstanbul'da da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Beklenen kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü.

1

Son dakika: Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı! İşte 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen illerSon dakika: Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı! İşte 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

2

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiğini aktarmıştı.

Açıklamada, İstanbul'da akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedilmişti.

3

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptıElazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Metrobüs arızası! Güzergahta yürümek zorunda kaldılarMetrobüs arızası! Güzergahta yürümek zorunda kaldılar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

Adliye çıkışı silahlı saldırı! Eşini taciz eden kişiyi vurdu

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.