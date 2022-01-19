Son dakika: Meteoroloji saat vermişti! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son dakika haberi! Tüm yurtta etkisini hissettiren yağışlı havaların ardından İstanbul'da da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Beklenen kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri beyaza büründü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiğini aktarmıştı.

Açıklamada, İstanbul'da akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedilmişti.



