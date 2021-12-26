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Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (26 Aralık 2021 hava durumu)

26.12.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (26 Aralık 2021 hava durumu)

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 5, Hakkâri’de 6, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 0 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi fazla dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini ve bölge bölge hava sıcaklıkları!

03

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

02

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

01

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Az bulutlu

KARS °C, -1°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu

VAN °C, 4°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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