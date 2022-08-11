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SON DAKİKA | Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Beklenen yağışlar geliyor! İstanbul'daki bu ilçeler risk altında

11.08.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kavurucu sıcaklar yerini, birçok ilde yağışlara bırakıyor. Son günlerde peş peşe yapılan uyarılarından ardından beklenen yağışlar bu sabah başlıyor. Meteoroloji ve uzmanlardan yapılan uyarılara göre başta İstanbul olmak üzere Marmara, batı ve doğu Karadeniz, ile Akdeniz'in iç kesimlerinden yağışlar bekleniyor. Ayrıca yağışların bazı illerde kuvvetli ve yer yer de şiddetli olması beklenirken, İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 5 ilçede kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Beklenen yağışlar geliyor! İstanbul'daki bu ilçeler risk altında

Hava durumuyla ilgili gelen son dakika haberlerine göre bugün (11 Ağustos) başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji ve uzmanlardan gelen uyarılara göre Marmara'nın doğusu, batı ve doğu Karadeniz ile Akdeniz'in bazı bölümlerinde yağmur etkili olacak. Yağışların, İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda 5 ilçede kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken, gece saatlerinde doğru ise etkisini kaybedeceği belirtildi. Ayrıca vatandaşlara da dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. İşte beklenen yağışlarla ilgili son gelişmeler...

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METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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ORHAN ŞEN'DEN İSTANBULLULARA UYARI

Beklenen yağışlara ilişkin uyarılarda bulunan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a dikkat çekti. CNN Türk'te açıklamalar yapan ve özellikle 5 ilçenin risk altında olduğunu ifade eden Şen, "Bugün Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli yağış gözüküyor. Bu yağış su baskınlarına neden olabilir. Bu yağmur yarın 09.00-10.00 civarında başlar ve 14.00'e kadar aralıklarla şiddetli oldu. Şile, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe risk halinde yarın. Şile-Ağva arasında dereler var. O derelerde taşmalar olabilir." dedi.

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HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar’ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu yağmur İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü yağış
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