Son dakika: Meteorolojiden 17 il için kritik uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Bartın, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara’nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 25°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu

