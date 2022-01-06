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SON DAKİKA | Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Ocak yurtta hava durumu)

06.01.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 6 Ocak verilerine göre Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızını Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 70, Orta Karadeniz kıyı kesiminde ise 60 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika açıklamasının detayları...

SON DAKİKA | Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (6 Ocak yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yağışlı havanın Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinde etkili olacağı belirtildi. Fırtına uyarısı da yapılan açıklamada rüzgarın hızını Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 70, Orta Karadeniz kıyı kesiminde ise 60 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (6 OCAK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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