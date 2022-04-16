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  4. Son dakika! Meteorolojiden Marmara için toz taşınımı uyarısı: Afrika'dan geliyor

Son dakika! Meteorolojiden Marmara için toz taşınımı uyarısı: Afrika'dan geliyor

16.04.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden gelen son dakika haberinde, Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Afrika üzerinden yarın ülkeye girmesi beklenen toz için yapılan uyarıda, çamur şeklinde yağış olabileceği de belirtildi.

Son dakika! Meteorolojiden Marmara için toz taşınımı uyarısı: Afrika'dan geliyor

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi'nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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