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  4. Son dakika: Metroda tartıştığı kadına bıçak çekip dehşet saçmıştı! O saldırganın cezası belli oldu

Son dakika: Metroda tartıştığı kadına bıçak çekip dehşet saçmıştı! O saldırganın cezası belli oldu

11.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda Emrah Yılmaz (32) adlı şahıs tartıştığı Senanur Damgacı ve annesine ekmek bıçağı çekerek hakaretler savurmuştu. Saniye saniye görüntülenen anlar büyük tepki toplamıştı. Saldırgan Yılmaz'ın cezası belli oldu. Yılmaz, "Ben 2 defa yere düşüp kalktım. Hakaretlere maruz kaldım. Bunlar kamera kayıtlarında yoktur" dedi ve "Kendilerine karşı şiddet eylemim olmamıştır, kendisini sadece uyardım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 24 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da metroda kick boksçu Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz tutuklanmıştı. Yılmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yılmaz 4 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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“TÜM KADINLARIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞMÜŞTÜR”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, “Davaya konu suç hafif bir saldırı değildir. Suçun özüne bakıldığında erkek olan bir kişinin toplumda bulunan kadınlara yönelik bir sebep üreterek saldırma hakkını kendisinde görmesinden kaynaklı bir suç olup tüm kadınları ilgilendirmektedir. Suç toplu bir alanda meydana gelmiştir. Tüm kadınların güvenliği tehlikeye düşmüştür” diyerek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“BENİ VİCDANEN RAHATSIZ EDEN ŞEY, BİR ANNEYE KARŞI SARF ETTİĞİM SÖZLERDİR”

Sanık Emrah Yılmaz, “Görüntülerde eksikler vardır. Olayın başlangıç ve gelişme anını gösteren görüntüler yoktur. Ben eksik delillerle yargılanıyorum. Kendilerine karşı şiddet eylemim olmamıştır, kendisini sadece uyardım. Yanlış insanların yanlış olaylara yanlış şekilde müdahale etmesi sonucu bu olay meydana gelmiştir. Ne müştekiye ne de başka birine hakaret etmedim. Müşteki bana tekme attığı için olaylar yaşanmıştır. Ben 2 defa yere düşüp kalktım. Hakaretlere maruz kaldım. Bunlar kamera kayıtlarında yoktur. Beni vicdanen rahatsız eden şey, bir anneye karşı sarf ettiğim sözlerdir. Ancak onlar da benim üzerimde yürüyüp beni darp etmişlerdir. Ben kimseyi darp etmedim” diyerek suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi.

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Son sözü sorulan sanık, “Karşı taraf danışıklı olarak beyanda bulunmuştur ancak buna rağmen mağdur benden şikayetçi olmamıştır” dedi.

4 SUÇTAN 11 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz’ı, “hakaret”, “silahla tehdit”, “kasten yaralama” ve “halk arasında korku veya panik oluşturacak şekilde tehdit” suçlarından toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

(İHA)

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metro
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