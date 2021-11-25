Son Dakika: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama

MGK toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

EKONOMİ VURGUSU

MGK’nın ardından yayımlanan bildiride, “Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir” denildi.

Bildiride, "Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi, iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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