SON DAKİKA: Milletvekili seçilen bakanların durumu ne olacak? TBMM Başkanı Şentop'tan kritik sözler: 'Yemin etmezlerse...'

Son dakika... Seçim gecesinin ardından bakanların vekil seçilmesiyle birlikte yeni bir tartışma doğdu. Vekil seçilen bakanların görevlerine devam edip etmeyeceği çok konuşuldu. Meclis Başkanı Şentop'tan bu konuyla ilgili canlı yayında açıklama geldi! Şentop, 'yemin' vurgusu yaptı. İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları...

'YENİ MECLİS 28 MAYIS'TAN SONRA TOPLANIR'

'Bir taraftan seçime yönelik bir gündem işlerken bir taraftan da Türkiye'nin kurumları görevlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın görevi de ediyor. Yeni seçilen meclis, göreve başlayana kadar mevcut meclisin görevi devam ediyor. Yapılacak işler var. YSK'nın sonuçları ilanına bağlı şekilde, benim kanaatim meclis 28 Mayıs'tan sonra toplanır. Haziran başına da kalmaz.

Bakanlar, mevcut sisteme göre milletvekili olamıyor. Vekil olduklarında durum nasıl olacak? TBMM Başkanı Şentop, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

'GÖREV BAKIMINDAN BİR BİRLEŞME SÖZ KONUSU...'

Bir kişinin uhdesinde hem yasama hem yürütme birleşmez. Görev bakımından bir birleşme söz konusu, milletvekili sıfatını kazanmak ayrı bir şey o görevi devam ettirmek ayrı bir şey. Mevcut meclis şu anda görevine devam ediyor. Acil bir şekilde durum olsa zaten eski yani 28. meclis toplanacak.

'YENİ KABİNE OLUŞANA KADAR...'

Mevcut bakanlar yani seçilmiş vekillerin göreve başlamak için yemin etmek gerekiyor. Sıfatların birleşmesi aldatıcı! Bakanlar, yeni kabine oluşana kadar yemin etmezse görevlerine devam edebilir...'

