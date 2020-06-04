Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

LEYLA GÜVEN VE MUSA FARİSOĞULLARI, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Bugün milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Fahrisoğulları ile Leyla Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Fahrisoğulları ve Güven çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

