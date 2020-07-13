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  4. Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Soru iptali yok

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Soru iptali yok

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak LGS kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptali olmadı" dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Soru iptali yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Selçuk, “İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43’e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı” diye konuştu.

‘PANDEMİ KAPSAMINDA HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI’

Bakan Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında her türlü önlemin alındığının altını çizerek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak merkezi sınava katılacak tüm öğrencilerin sınava kendi okullarında girebilmelerini sağladık. LGS kapsamında ilk kez gerçekleştirilen bu uygulamayla öğrencilerin sınav sürecine ilişkin kaygılarını azaltmaya ve sınav günü oluşabilecek fazladan hareketliliği önlemeye çalıştık. Bu karar sonrasında sınav uygulanan okul sayısı büyük bir artış gösterdi. 2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezi sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulandı ve okul sayısında beş kata yakın artış gerçekleşti. Sağlık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınav görevlisi sayısı da büyük oranda arttı. 2019 yılındaki merkezi sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılında bu sayı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı.”

‘TERCİH KILAVUZU DA AÇIKLANACAK’

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, sözlerine şunları ekledi:

“Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz'da açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz Perşembe günü merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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