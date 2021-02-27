HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

27.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca, resmi ve özel tüm okullarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü planlanan yüz yüze eğitim ve sınavlara geçişin, illerin pandemi koşullarına göre 2 Mart 2021 Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin pandemi koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 2 MART'TA BAŞLAYACAK

Açıklamada, "Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konularNormalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?Çekiş sistemi nedir? Kaç tipi vardır?
Anahtar Kelimeler:
pandemi Milli Eğitim Bakanlığı Kabine Toplantısı yüz yüze eğitim

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Son Dakika: Bayrampaşa'da otogarda yangın

Bayrampaşa'daki otogarda korkutan yangın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan normalleşme süreci paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan 'normalleşme' mesajı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 116 milyon TL'yi aştı!

Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Normalleşme 1 Mart'ta başlıyor, gözler Kabine Toplantısında! İşte masadaki kritik konular

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Cep telefonlarına gelen mesajla 77 bin lira dolandırıldılar

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat

Ege'nin 'Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası satışa çıkarıldı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.